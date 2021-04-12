Госдеп грозит РФ последствиями в связи с ростом напряженности вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США продолжает обвинять Россию в эскалации напряженности на границе с Украиной и грозит Москве последствиями.

Как утверждал в понедельник исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, Вашингтон добивается разрядки этой напряженности. Рикер выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен визиту в Брюссель 13-15 апреля госсекретаря США Энтони Блинкена. "<...> Речь идет о возможности обсудить это целенаправленным образом", - сказал Рикер про ситуацию вокруг Украины в ходе пребывания Блинкена в столице Бельги . "И, опять-таки, как, насколько я помню, говорил госсекретарь, и совершенно ясно давал понять и президент [США Джо Байден тоже]: если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, [у таких действий] будет цена", - заявил и. о. помощника главы американского внешнеполитического ведомства.

"Мы (власти США - прим. ТАСС) в настоящее время концентрируем внимание на обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены. И мы используем инструменты вроде ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) в Вене <...> в связи с обеспокоенностью на этот счет, чтобы добиться деэскалации Россией - в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики", - добавил Рикер.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.