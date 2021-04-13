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СМИ: в Пакистане два человека погибли в столкновениях с полицией

Арест лидера исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" Алламы Саада Хуссейна Ризви вызвал массовые протестные выступления, пишет газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 13 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в Пакистане в понедельник в ходе массовых акций протеста против ареста властями лидера исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) Алламы Саада Хуссейна Ризви.

Как сообщает во вторник газета Dawn, его арест вызвал массовые протестные выступления в Лахоре, Исламабаде, Гуджранвала, Пешаваре и других крупнейших городах Пакистана, где они привели к столкновениям сторонников TLР с полицией.

Ризви и его организация в ноябре 2020 года потребовали от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo и в связи с инцидентом с французским школьным учителем Самюэлем Пати, демонстрировавшим эти карикатуры ученикам в классе и позже убитым за это.

В ответ на демарш Ризви власти обещали в апреле рассмотреть его требования в парламенте Пакистана, но не сдержали своего обещания. После этого лидер TLP призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам.

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