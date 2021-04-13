В ДНР указали, что украинские военные за сутки восемь раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило восемь раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 66 единиц", - цитирует сообщение представительства "Донецкое агентство новостей".

Под огнем киевских силовиков оказались районы поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак в Горловке, а также окрестности села Веселое и поселка Сигнальное под Донецком. Для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на эти договоренности, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.