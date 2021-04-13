В ЛНР сообщили, что Киев сорвал заседание подгруппы по политическим вопросам

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Представители Украины сорвали переговоры подгруппы по политическим вопросам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом во вторник сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.

"Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом", - написал он в своем Telegram-канале.

"Прежними остались их требования исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, что само по себе неприемлемо. Тем более, что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики - Денис Казанский", - добавил Мирошник.

Ранее во вторник также состоялось заседание подгруппы контактной группы по гуманитарным вопросам, которое завершилось безрезультатно. Позже запланированы заседания подгрупп по вопросам безопасности и экономики. Заседание контактной группы пройдет в среду.