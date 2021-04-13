Зеленский инициировал неотложную ликвидацию Окружного административного суда Киева

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте президента Украины.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. <...> Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону ", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В середине февраля президент Украины сообщил, что подготовлен пакет законопроектов по реформе системы правосудия в стране. Первый из них касается передачи полномочий по оспариванию актов центральных органов власти от Окружного административного суда Киева к Верховному суду (ВС) страны. Апелляционной инстанцией в этом случае станет Большая палата ВС. Второй предусматривает "обязательную проверку на добродетель" действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП. Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение ответственности за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.