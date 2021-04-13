В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

ТАСС, 13 апреля. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Об этом во вторник сообщается в аккаунте FDA в Twitter.