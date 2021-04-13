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Пандемия COVID-19
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В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Специалисты проверяют возможное наличие связи между использованием препарата и образованием тромбов
© Paul Hennessy / SOPA Images/Sipa USA

ТАСС, 13 апреля. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Об этом во вторник сообщается в аккаунте FDA в Twitter.

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"Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, специалисты проверяют возможное наличие связи между использованием препарата и образованием тромбов.

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