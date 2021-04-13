В ЛНР сообщили, что Киев отказался подписывать соглашение о предотвращении насилия

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Галина Третьякова не видит необходимости в соглашении о предотвращении пыток и насилия. Об этом в понедельник сообщила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева на брифинге по итогам заседания в режиме видеоконференции.

"Важный момент, который был поднят координатором [подгруппы от ОБСЕ Тони Фришем] в рамках заседания группы, - это подписание соглашения о прекращении пыток и насилия в местах лишения свободы. Госпожой Третьяковой была заявлена позиция, что украинская сторона ратифицировала всевозможные конвенции и целесообразности и необходимости подписания этой декларации она не видит. При этом был сделан акцент в адрес республик, что мы (ЛНР и Донецкая народная республика) являемся непризнанными субъектами международного права и что этот вопрос актуален только для нас", - сообщила Кобцева, слова которой приводит агентство Луганскинформ. Она добавила, что "это, конечно, не соответствует действительности".

Кроме того, представитель ЛНР заявила, что республики готовы подписать эти соглашения и придерживаться их. "Актуальность подписания данной декларации по предотвращению пыток и насилия на сегодняшний день есть, потому что мы видим, в каком состоянии Украина возвращает нам людей, задержанных в результате конфликта. Но позиция республик остается прежней: мы готовы к декларативному подписанию этих обязательств и их выполнению со своей стороны", - отметила Кобцева.