Президент Сирии уволил главу Центрального банка

ТАСС, 13 апреля. Президент Сирии Башар Асад издал распоряжение об увольнении главы Центрального банка страны со своего поста. Об этом во вторник информировала канцелярия главы сирийского государства.

"Президент Сирии издал указ о прекращении деятельности Хазема Карфуля на посту главы Центрального банка страны", - говорится в сообщении канцелярии Асада. Карфуль занимал должность главы Центробанка Сирии с конца сентября 2018 года.

Как указывает канцелярия Асада, указ президента вступает в силу с момента его опубликования, 13 апреля 2021 года.

Минувшим днем сирийский президент утвердил указ, нацеленный на сдерживание роста цен и защиту прав потребителей. Как сообщило агентство SANA, подписанный документ предусматривает серию мер по регулированию рыночной торговли посредством усиления контроля за продажей и качеством пищевых продуктов, власти будут более жестко наказывать за манипуляции ценами, несанкционированные распродажи и мошенничество. Нарушителям грозят высокие штрафы и арест.

Как сообщала общеарабская газета Asharq Al-Awsat, на прошлой неделе в Сирии было зафиксировано рекордное падение обменного курса национальной валюты - до 3,5 тыс. сирийских фунтов за один доллар. 10 лет назад за один доллар на сирийском рынке давали порядка 50 сирийских фунтов. Обвал денежной единицы вызвал новый скачок цен, в том числе на бензин.

Согласно данным издания, продовольственные товары за последнее время подорожали в Сирии на 33%, в результате около 90% граждан оказались за чертой бедности. Как отмечает Asharq Al-Awsat, средняя зарплата госслужащих, которая составляла в 2011 году порядка $600, теперь упала до $20, в частном секторе - до $50.