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Пандемия COVID-19
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В Белом доме прокомментировали приостановку использования вакцины Johnson & Johnson

Это решение не окажет значительного влияния на вакцинацию в США, говорится в заявлении координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса
Белый дом США Дмитрий Кирсанов/ТАСС
Описание
Белый дом США
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Решение приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson значительным образом не повлияет на планы администрации США по вакцинации населения. Об этом говорится в обнародованном во вторник письменном заявлении координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

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"Это заявление не окажет значительного влияния на наш план вакцинации", - отметил он, добавив, что на сегодняшний день доля вакцинированных препаратом Johnson & Johnson составляет менее 5%. Зинтс подчеркнул, что власти закупили вакцину у компаний Pfizer и Moderna для 300 млн американцев.

"За последние несколько недель мы на еженедельной основе распространили более 25 млн доз [вакцин] Pfizer и Moderna, а на этой неделе мы распространим 28 млн доз этих вакцин. Этого более чем достаточно, чтобы сохранить нынешние темпы вакцинации, составляющие 3 млн введенных доз в день, и достичь поставленной президентом цели в 200 млн введенных доз к его сотому дню пребывания на посту главы государства", - указал координатор Белого дома. Он пояснил, что вашингтонская администрация работает с властями на местах в связи с принятым решением.

Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Во вторник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств изучает возможные тромбоэмболические осложнения у некоторых пациентов, привившихся вакциной от коронавируса, разработанной подразделением J&J - компанией Janssen. На данный момент было зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из которых имел место во время клинических испытаний и три во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.

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