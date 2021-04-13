Заседание по ядерной сделке в Вене перенесли на 15 апреля

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене переносится на 15 апреля из-за выявления коронавируса у представителя страны ЕС, которая участвует в переговорах. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Согласно прошлой программе, переговоры [по ядерной сделке] в формате "4+1" [РФ, Китай, Франция, Британия и ФРГ] должны были пройти в среду. Однако по причине заражения коронавирусом одного из членов делегации по политическим вопросам от ЕС и необходимости соблюдения медицинских протоколов это заседание пройдет в четверг", - цитирует его агентство IRNA.

При этом агентство отмечает, что Арагчи отправился во вторник в Вену для продолжения консультаций по ядерной сделке.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.