Кулеба считает, что Запад должен подкрепить заявления по России действиями

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил мнение, что западные страны должны подкрепить свои заявления по России действиями. Стенограмму переговоров распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Уверен, что сказанное ранее публично и по дипломатическим каналам в адрес России в связи с ее агрессивными действиями, будет поддержано действиями", - полагает он. По утверждению министра, такие меры дадут понять, что цена за "агрессию против Украины" будет непосильной.

"Мы обсудим то, как можем совместно обеспечить стабильность и предотвратить дальнейшую агрессию против Украины", - приводятся слова Кулебы в тексте стенограммы. По мнению министра, поддержка США Украины "особенно важна" и имеет глубокую ценность для Киева.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.