Ниинистё поделился с Путиным идеей саммита в Хельсинки. Президент РФ поддержал инициативу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу своего финского коллеги Саули Ниинистё о проведении в Хельсинки в 2025 году саммита, посвященного 50-летию Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Саули Ниинистё поделился своей новой инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения "духа Хельсинки". Поддержав эту идею, Владимир Путин привлек внимание к преследующему по сути те же цели предложению российской стороны о встрече глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.