КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил Стратегию деятельности представительства президента Украины в Крыму. Об этом во вторник сообщил президентский офис, ссылаясь на подписанный указ Зеленского "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым", который одобрил стратегию.

Как отмечается в сообщении, реализация стратегии нацелена на "повышение эффективности деятельности представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины", проживающих в Крыму и Севастополе или тех, кто переселились оттуда и проживают на Украине.

Представительство президента в Крыму, как предписывает указ, должно принимать участие в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по "деоккупации и реинтеграции" территории Крыма. На представительство возложены обязанности по информированию международных партнеров о фактах нарушения прав и основных свобод человека, а также норм международного гуманитарного права.

Кроме того, представительство должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с "меджлисом крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), общественными объединениями и инициативными группами, представляющими интересы граждан Украины, проживающих в Крыму, и внутренне перемещенных лиц.

История представительства

Представительство президента Украины в Крыму было создано 17 декабря 1992 года в соответствии с законом "О представителе президента Украины". Представительство было определено как орган исполнительной власти Украины по осуществлению полномочий, предусмотренных конституцией страны. Должность представителя президента Украины в Крыму была введена лишь в 1994 году указом президента Украины Леонида Кравчука. После воссоединения Крыма с РФ 17 мая 2014 года представительство было переведено в город Херсон. Должность представителя президента Украины в Крыму с 25 июня 2019 года занимает Антон Кориневич.

Референдум в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.