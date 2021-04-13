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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава Италия выступил за распространение "зеленых карт" на страны "семерки"

Роберто Сперанца выразил надежду, что такие карты появятся к июню

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца предлагает распространить систему сертификатов вакцинации, так называемых зеленых карт, на страны Группы семи (G7). С таким заявлением он выступил во вторник в вечернем телешоу на первом канале государственного телевидения RAI.

"Надеюсь, что у нас будет "зеленая карта" к июню. Считаю это важным, потому что позволит более уверенное передвижение. И Италия подталкивает ЕС в этом направлении. Я предложил, чтобы на уровне стран "семерки" применялась такая же модель, то есть не только в ЕС, но и между ведущими странами мира", - сказал Сперанца.

Еврокомиссия (ЕК) представила 17 марта первый общеевропейский проект будущего сертификата вакцинации, который получил название "зеленый цифровой пропуск" (или карта). "Зеленый" в данном случае не является традиционной для Европы отсылкой к альтернативной энергетике - здесь проводится ассоциация с зеленым сигналом светофора. Таким образом, в названии заложено будущее назначение этого документа - оживить трансграничные поездки, попытаться реанимировать европейскую сферу туризма как внутреннего, так и иностранного, не дожидаясь завершения пандемии. Страны ЕС в целом поддержали предложенный проект.

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ИталияПандемия COVID-19
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