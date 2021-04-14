Протесты в Миннесоте продолжаются третью ночь подряд после смерти темнокожего Райта

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Протесты, вызванные убийством афроамериканца Данте Райта, продолжаются третью ночь подряд в штате Миннесота. Как сообщает во вторник телекомпания СNN, полицейские вновь вынуждены были применить для разгона протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Согласно свидетельству журналистов телеканала, наибольшее скопление демонстрантов наблюдается рядом с полицейским участком в городе Бруклин-Сентер, где служила сотрудница Ким Поттер, выстрелившая в Райта при задержании. Ранее власти этого города продлили действие комендантского часа, который вступил в силу в 22:00 по местному времени (06:00 мск). Однако еще до этого полиция объявила сбор людей радом с участком незаконным и обнесла его защитным ограждением. Территорию охраняют несколько десятков полицейских и бойцов Национальной гвардии США.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь отмечает, что демонстрации носили мирный характер в течение дня, однако с наступлением темноты начали перерастать в беспорядки. Некоторые протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и другие предметы. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также использовали бронированные автомобили, чтобы оттеснить участников беспорядков. Власти предупредили, что полиция будет задерживать тех, кто отказывается соблюдать комендантский час.

Мэр города Майк Эллиот ранее в Twitter отметил, что среди участников мирных акций могут оказаться те, кто намеренно будет "сеять хаос". "Мы этого не допустим", - отметил градоначальник, попросив жителей "протестовать мирно и разойтись по домам с наступлением комендантского часа". В ночь с понедельника на вторник полиция Бруклин-Сентера задержала более 40 человек.