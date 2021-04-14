Парламент Гонконга начал рассматривать поправки к избирательному законодательству

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 апреля. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга в среду приступил к рассмотрению серии поправок к местному избирательному законодательству. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в секретариате парламента региона.

"Заседание по проекту улучшения избирательной системы в первом чтении открылось в 12:30 (07:30 мск)", - уточнили в учреждении.

Инициированная недавно Пекином избирательная реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Власти теперь будут отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для нацбезопасности. Проверять их квалификацию будет специальная комиссия.

В соответствии с реформой численность Законодательного совета Гонконга будет увеличена с 70 до 90 человек. В свою очередь, состав коллегии выборщиков расширится на 300 мест - до 1,5 тыс. При этом данный орган будет теперь не только избирать главу исполнительной власти, но и впервые распределять 40 мандатов в парламент.

Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах (раньше их было 35).

Удар по оппозиции

Все это означает, что сторонникам оппозиционных демократических партий теперь будет крайне сложно пробиться в Законодательный совет. Они рассчитывали взять там половину мест в ходе прошлогодних сентябрьских выборов, но голосование было отложено на год "из-за пандемии".

Как пояснил корреспонденту ТАСС осведомленный источник, сейчас представители умеренной оппозиции смогут получить в парламенте в лучшем случае шестую часть мест. При этом они будут лишены всякой возможности накладывать вето на принятие тех или иных законопроектов, для чего требуется треть голосов.

График процесса

Проект реформы избирательной системы Гонконга был утвержден 30 марта Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей - высшим законодательным органом страны. Он внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь следует обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство. Речь идет о том, чтобы утвердить поправки примерно к 20 нормативным актам - как основным, так и вспомогательным.

Как сообщил 8 апреля новостной портал "Сянган линъи" со ссылкой на источники, власти исходят из необходимости принять поправки в третьем чтении до конца мая, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику. 19 сентября в Гонконге планируется созыв коллегии выборщиков, 19 декабря - выборы нового состава парламента, а 27 марта следующего года предстоит избрать главу администрации региона на следующие пять лет.