В ЛНР сообщили, что украинские силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки 13 апреля 2021 года со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня", - цитирует сообщение агентство "Луганскинформцентр".

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, сел Лозовое, Желобок, Калиново и поселка Молодежное. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только после прямого приказа командования.