Опрос: более половины граждан Германии считают Зёдера "сильным лидером" для поста канцлера

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Более половины жителей Германии полагает, что лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер, претендующий на то, чтобы стать кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС, обладает всеми необходимыми для этого качествами. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В опросе, проводившемся с 7 по 10 апреля, приняли участие 2 024 человека. По его данным, 57% респондентов считают, что Зёдер вполне может стать "сильным руководителем" на посту канцлера ФРГ. При этом 36% опрошенных охарактеризовали его как "динамичного" политика. Что касается другого претендента на должность канцлера Германии от блока ХДС/ХСС - лидера ХДС Армина Лашета, - то лишь 4% жителей страны полагают, что ему присущи подобные качества.

Вместе с тем, как выяснили социологи, Зёдеру доверяют 27% немцев, Лашету - практически в два раза меньше - только 12%. Кроме того, 34% респондентов заявили, что лидер ХСС способен своевременно распознавать предстоящие проблемы, а 30% убеждены, что он может справиться с ними. В отношении Лашета лишь 6% считают, что он способен выявить проблемы, и 4% - что он их решит.

В блоке ХДС/ХСС возникла в некоторой степени тупиковая ситуация. В воскресенье лидер ХСС Маркус Зёдер официально объявил о готовности возглавить список от консерваторов на выборах в Бундестаг при условии согласия со стороны ХДС. При этом многие христианские демократы поддерживают именно его кандидатуру. В частности, о своей поддержке Зёдера первым из региональных отделений объявил берлинский ХДС.

Лидер ХДС Лашет, как и Зёдер, претендующий на то, чтобы стать кандидатом в канцлеры, в последние дни стремительно теряет популярность - как среди однопартийцев, так и граждан ФРГ. ХДС представлен в 15 федеральных землях, а ХСС является региональной партией и осуществляет политическую деятельность только в Баварии, но в общефедеральном парламенте выступает в одной фракции с ХДС. До сих пор от ХСС не было ни одного канцлера Германии.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Кандидат от консерваторов, по всей видимости, станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту главы правительства ФРГ.