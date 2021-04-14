Президент Сомали подписал закон о продлении собственных полномочий на два года

ПРЕТОРИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Действующий президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед подписал принятый 12 апреля нижней палатой федерального парламента страны закон, который продлевает его полномочия на посту главы государства еще на два года без проведения выборов. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Президент Мохамед подписал документ, который устанавливает принципы для предстоящих в Сомали парламентских и президентских выборов, а также продлевает срок мандата действующего главы государства на два года, отмечает оно.

Срок полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля 2021 года. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее полномочий. Нижняя палата парламента приняла в минувший понедельник закон, согласно которому выборы должны быть подготовлены и проведены в течение ближайших двух лет. На весь этот срок продлевается и действие президентского мандата Мохамеда, который вступил на пост главы государства в феврале 2017 года.

Принятый парламентом закон вызвал глубокий раскол среди руководства регионов. Так, главы правительств штатов Галмудуг, Хиршабелле и Юго-Западный поддержали продление срока мандата Мохамеда. Однако руководители штатов Джубаленд и Пунтленд высказались против.