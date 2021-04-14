Шесть депутатов парламента Грузии перешли из правящей партии в команду Гахарии

ТБИЛИСИ, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть депутатов парламента Грузии покинули правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и перешли в команду экс-премьера Георгия Гахарии. Об этом в среду заявил на брифинге депутат Георгий Ходжеванишвили, который также покинул "Грузинскую мечту".

"Вам всем хорошо известно, что мы являемся частью команды Георгия Гахарии, мы являемся единомышленниками, и нас объединяют ценности. По совместному с Гахарией решению мы переходим на этап строительства новой партии. Мы покидаем "Грузинскую мечту" и продолжаем деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов", - сказал Ходжеванишвили.