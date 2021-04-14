Американская неофициальная делегация прибыла на Тайвань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 апреля. /ТАСС/. Неофициальная делегация США, возглавляемая экс-сенатором Крисом Доддом, прибыла в среду на Тайвань. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

В делегацию также вошли бывшие первые заместители госсекретаря Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг. Это первая поездка в регион американских эмиссаров, направленных президентом Джо Байденом. Она уже вызвала решительные протесты со стороны МИД КНР.

В четверг члены делегации проведут встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и чиновниками, курирующими вопросы внешней политики и безопасности.

Как сообщило во вторник агентство Reuters, поездка является продолжением "традиции отправлять на Тайвань высокие неофициальные делегации". "Выбор данных лиц, являющихся давними друзьями Тайваня и связанных с президентом Байденом, посылает важный сигнал о приверженности США Тайваню и его демократии", - отметило агентство со ссылкой на представителя Белого дома.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке. 9 апреля Госдепартамент США сообщил, что выпустил новые, "более либеральные" правила контактов с представителями Тайваня.