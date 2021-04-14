"Укроборонпром" подготовил план усиления обороноспособности из-за ситуации на границе с РФ

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины - государственный концерн "Укроборонпром" - направило своим компаниям план мероприятий, направленных на усиление обороноспособности. Об этом заявил в среду генеральный директор концерна Юрий Гусев.

"Своевременное и качественное обеспечение военной техникой и вооружением наших вооруженных сил является первоочередной задачей государственного концерна "Укроборонпром". Учитывая стягивание войск страны-агрессора (таковым Киев считает Россию - прим. ТАСС) к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям - участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - написал он на своей странице в Facebook. Гусев пояснил, что это связано, по его словам, с обострением ситуации на украино-российской границе. Гендиректор также отметил, что при необходимости оборонные предприятия будут производить вдвое больше вооружений и военной техники по заказу государства.

По словам генерального директора, объем производства концерна в 2020 году составил 30,2 млрд гривен (около $1,1 млрд), однако, утверждает он, потенциал государственных оборонных предприятий Украины значительно больше.