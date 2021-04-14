Алиев заявил, что Азербайджан надеется на участие Белоруссии в восстановлении Карабаха

БАКУ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что надеется на участие белорусских компаний в восстановительных работах в Карабахе.

"Я <...> сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. Уже компании из трех дружественных стран (Турции, Италии и Великобритании - прим. ТАСС) работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере", - сказал Алиев в среду в заявлении для прессы по итогам переговоров, которое было показано гостелеканалом AzTV.

Азербайджанский лидер сообщил, что детально обсудил с президентом Белоруссии вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку, в том числе в области градостроительства, создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. "Я информировал Александра Григорьевича о том, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект "Умное село" практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении", - подчеркнул он. Кроме того, по словам Алиева, были рассмотрены вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. "Фронт работы очень большой", - резюмировал он.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.