{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Байден обсудил с президентом Афганистана партнерство двух стран после вывода войск США

В Белом доме сообщили, что лидеры подтвердили "свою общую убежденность в том, что необходимо прилагать все усилия для достижения политического урегулирования"

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и афганский президент Ашраф Гани в ходе телефонного разговора в среду обсудили свою приверженность партнерству двух стран после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили свою неизменную приверженность прочному двустороннему партнерству после ухода войск США из Афганистана", - говорится в сообщении.

"Президент Байден и президент Гани вновь подтвердили свою общую убежденность в том, что необходимо прилагать все усилия для достижения политического урегулирования", - добавили в Белом доме.

Байден также подчеркнул, что США намерены продолжать поддерживать Афганистан в области развития, оказания гуманитарной помощи и помощи в сфере обеспечения безопасности.

Ранее в среду Байден объявил, что США намерены начать вывод войск из Афганистана 1 мая и планируют завершить этот процесс к 11 сентября.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафБайден, Джозеф (Джо)
В МИД Турции заявили, что корабль США не проходил через пролив Босфор в Черное море
Дипломатический источник не уточнил, планируется ли проход американских кораблей через пролив 15 апреля
В МИД Турции заявили, что корабль США не проходил через пролив Босфор в Черное море
Читать полностью