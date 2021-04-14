Байден обсудил с президентом Афганистана партнерство двух стран после вывода войск США

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и афганский президент Ашраф Гани в ходе телефонного разговора в среду обсудили свою приверженность партнерству двух стран после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили свою неизменную приверженность прочному двустороннему партнерству после ухода войск США из Афганистана", - говорится в сообщении.

"Президент Байден и президент Гани вновь подтвердили свою общую убежденность в том, что необходимо прилагать все усилия для достижения политического урегулирования", - добавили в Белом доме.

Байден также подчеркнул, что США намерены продолжать поддерживать Афганистан в области развития, оказания гуманитарной помощи и помощи в сфере обеспечения безопасности.

Ранее в среду Байден объявил, что США намерены начать вывод войск из Афганистана 1 мая и планируют завершить этот процесс к 11 сентября.