ОБСЕ: число обстрелов в Донбассе за две недели достигло максимального уровня в 2021 году

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, которые ОБСЕ фиксировала последние две недели, является максимальным с начала года. Такое заявление сделала в среду специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау по итогам очередных переговоров контактной группы и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции.

"Заседания Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе", - цитирует Грау пресс-служба представительства ОБСЕ на Украине.

Спецпредставитель отметила, что в течение последних двух недель также "значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата".

Дискуссия относительно координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, по словам Грау, будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности. "Эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения", - подчеркнула она.

В обсуждениях участников заседания политической рабочей группы, констатировала Грау, "снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями". В центре внимания гуманитарной рабочей группы, проинформировали в ОБСЕ, были вопросы устранения препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также относительно взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.