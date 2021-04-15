В Вене обсудят восстановление полной реализации иранской ядерной сделки

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) обсудят в четверг на новом очном заседании в Вене полное восстановление реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Встреча на уровне политдиректоров пройдет за закрытыми дверями.

"Участники продолжат обсуждение перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение СВПД всеми сторонами", - говорится в заявлении ЕС, распространенном в среду.

Как сообщал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, на заседании комиссии также затронут вопрос о намерениях Ирана обогащать уран до уровня 60%. По его словам, такой план Тегерана подтверждает срочность полного восстановления СВПД как единственного жизнеспособного решения, позволяющего вернуть иранскую ядерную программу в согласованные параметры и обеспечить отмену антииранских санкций США.

6 и 9 апреля в Вене состоялись два очных заседания Совместной комиссии по СВПД. В результате консультаций две рабочие группы экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - начали рассмотрение конкретных мер, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

В Вене на минувшей неделе также присутствовал спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли для проведения консультаций с отдельными странами - участницами ядерной сделки. Непрямое общение представителей Вашингтона и Тегерана через третьих участников Совместной комиссии должен обеспечить координатор ЕС Энрике Мора.