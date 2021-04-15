Глава МИД Мексики совершит рабочий визит в Россию с 24 по 28 апреля

МЕХИКО, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард совершит рабочий визит в Россию с 24 по 28 апреля. Об этом говорится в обнародованном в среду вечером заявлении мексиканского внешнеполитического ведомства.

Поездка пройдет в рамках "открытого политического диалога" между двумя странами и в духе "двустороннего сотрудничества по различным вопросам", среди которых выделяется борьба с пандемией коронавируса. "В ходе визита в Москву глава МИД Эбрард встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который побывал в Мехико в феврале 2020 года, - указывается в документе. - Они проанализируют механизмы для укрепления отношений между двумя странами, дадут оценку действиям, предпринятым в ходе пандемии, и определят приоритеты для этапа восстановления".

Эбрард также планирует провести переговоры с представителями структур, занимающихся разработкой, производством и распределением вакцины "Спутник V", и посетить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Мексика использует российскую вакцину для защиты пожилого населения. Третья партия препарата была доставлена в латиноамериканскую страну 31 марта.