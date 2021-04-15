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Япония окажет содействие МАГАТЭ в изучении вопроса сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее отметил, что возглавляемая им организация также несет ответственность за сброс воды с АЭС

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии готово оказать всестороннее содействие работе экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые, как ожидается, прибудут в страну в связи с опасениями относительно решения Токио о сбросе в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генсек правительства Кацунобу Като.

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"Мы приветствуем проведение экспертного анализа сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Мы готовы оказать конструктивное содействие в этом вопросе экспертам МАГАТЭ, которые могут прибыть в Японию этим летом", - сказал он.

Об отправке экспертной группы в Японию ранее в интервью телеканалу NHK заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что возглавляемая им организация, наряду с Японией, несет ответственность за сброс воды с АЭС в океан.

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