МАГАТЭ допустило отправку экспертов в Японию из-за решения о сбросе воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассматривает вопрос об отправке международной группы экспертов в Японию в связи с опасениями ряда стран относительно решения Токио о сбросе в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

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"Мы должны серьезно относится к любым опасениям. Мы несем общую ответственность с правительством Японии. Возможно, мы создадим группу экспертов из разных стран, регионов, а также разного профиля. Каждый серьезный случай беспокойства следует обсуждать, и это также даст возможность провести анализ с технической точки зрения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отправки экспертной группы в Японию.

По его словам, структура исследовательской команды может быть согласована с правительством Японии к лету этого года. Гросси также добавил, что МАГАТЭ изучит вопрос о том, включать ли в эту группу экспертов из соседних с Японией стран, таких как Южная Корея.