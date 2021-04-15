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Глава МИД Турции заявил, что конвенция Монтрё продолжает применяться

При этом Мевлют Чавушоглу отметил, что она не касается канала "Стамбул"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry via AP
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Fatih Aktas/Turkish Foreign Ministry via AP

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Турция продолжает в полной мере соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов, и ни одной стране не стоит беспокоиться на этот счет. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

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"Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет", - сказал он.

Чавушоглу также коснулся вопроса о статусе планирующегося канала "Стамбул". "Канал "Стамбул" не будет иметь никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё. Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора", - сказал он.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган также сообщил, что на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов.

Чавушоглу заявил, что США в соответствии с нормами конвенции Монтрё должны будут снова уведомлять Турцию о намерении пройти через Босфор в Черное море.

"Если сегодня [в четверг] корабли США не пройдут проливы, придется снова начинать 15-дневный период уведомления о проходе. Допускается трехдневная задержка. Если в течение трех суток корабли не проходят, снова нужно уведомлять за две недели о намерении пересечь пролив", - сказал он.

Два эсминца ВМС США должны были 13-14 апреля проследовать в Черное море. Однако в среду поступили данные, что корабли не прошли и, возможно, отменили эти планы. Чавушоглу заявил, что "Турция получила от США только устное подтверждение этого".

Теги
ТурцияЧавушоглу, Мевлют
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