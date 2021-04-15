Санду заявила в Конституционном суде о своем праве распустить парламент

КИШИНЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обязана распустить парламент, полномочия которого, как она утверждает, истекли 23 марта, после того как депутаты дважды не утвердили правительство. Об этом глава государства заявила в четверг на заседании Конституционного суда (КС), куда обратилась с просьбой подтвердить ее право инициировать досрочные выборы.

"Парламент, который не смог в течение трех месяцев сформировать правительство, становится нефункциональным. Отсчет этого срока начался с 23 декабря прошлого года и завершился 23 марта. Следовательно, с 24 марта у президента есть основания для его роспуска", - сказала Санду, которая пришла в КС защищать свою позицию. Молдавский лидер заявила, что нет других выходов, кроме досрочных парламентских выборов, чтобы разрешить политический кризис в стране.

Санду вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года и сразу потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента. Под давлением акций протеста ее сторонников в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты, располагающие 37 из 101 мандата в законодательном органе. Однако депутаты дважды отклонили предложенные президентом кандидатуры на пост премьера. По закону в этом случае глава государства может обратиться в КС с просьбой признать парламент недееспособным и распустить, что Санду и сделала. Однако это решение раскритиковали практически все представленные в парламенте партии, в поддержку высказалась только учрежденная президентом Партия действия и солидарности, которая контролирует всего 15 мест в парламенте.

Законодатели считают безответственным проводить избирательную кампанию и выборы в разгар обрушившейся на страну третьей волны пандемии, с которой не справляется медицинская система, из-за чего в стране введен режим чрезвычайного положения. Они предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить полномочное правительство, которое справится с пандемическим и экономическим кризисом. Парламентарии также обратили внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. Они предложили Санду выдвинуть в премьеры посла Молдавии в России Владимира Головатюка, поддержку которому высказало 53 из 101 депутата.

По мнению наблюдателей, президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы в ходе досрочных выборов ее партия расширила контроль за парламентом. На этой неделе Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала молдавских политиков к диалогу, чтобы избежать конституционного кризиса, отметив, что роспуск парламента является крайней мерой.