Посол Украины в ФРГ предложил подумать о ядерном статусе Киева, если Запад ему не поможет

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что его стране нужно больше поддержки со стороны Запада, в противном случае Киеву придется укрепляться самостоятельно.

"Либо мы являемся частью союза - такого как НАТО - и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее. Либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно, возможно посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе", - заявил Мельник в интервью, которое было опубликовано в четверг немецкой радиостанцией Deutschlandfunk.

"Нам нужно большее, чем эти добрые слова, нам нужна военная поддержка", - сказал он. "Нам нужна модернизация украинской армии", - добавил посол.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.