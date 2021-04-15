ФБР каждые десять часов открывает новое расследование в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. ФБР США проводит в отношении Китая более 2 тыс. различных расследований, открывая новое китайское "дело" каждые десять часов. Об этом, как сообщила в четверг, телекомпания CNN, заявил в среду на слушаниях в специальном сенатском комитете по разведке Конгресса США глава ФБР Кристофер Рей.

Он отметил, что в настоящее время ни одна страна мира не представляет для экономической безопасности Соединенных Штатов и демократических идеалов большей угрозы, чем Китай, возможности которого по оказанию влияния на американские институты являются, по словам Рея, "значительными, широкими и непреходящими".

По данным ФБР, Китай проводит на территории США операцию под названием Foxhunt ("Охота на лис"), осуществляя "скоординированные противоправные действия" по запугиванию и шантажу проживающих в Соединенных Штатах этнических китайцев. "Это является демонстрацией того, насколько сложной и многосторонней является эта угроза", - сказал он.

Выступившая на тех же слушаниях директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Китай обладает "значительными кибервозможностями", которые, в случае их использования КНР, могут "как минимум вызвать местные и временные сбои в функционировании жизненно важной инфраструктуры внутри Соединенных Штатов".

Власти Китая отвергают все подобные утверждения американских представителей, объясняя их появление "тайными намерениями" Вашингтона в отношении Пекина.