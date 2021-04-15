В Белоруссии зафиксировали более 3 тыс. преступлений, связанных с протестами после выборов

МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Более трех тысяч преступлений, связанных с проведением несанкционированных акций протеста, зафиксировано в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального прокурора Белоруссии Геннадий Дыско на республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

"За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста. Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников милиции", - отметил замгенпрокурора республики, слова которого приводит Telegram-канал Генпрокуратуры.

Дыско добавил, что правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности.

Республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией проходит в Минске под председательством генпрокурора республики Андрея Шведа. Как сообщили в Генпрокуратуре, участники заседания рассматривают вопросы о раскрытии и расследовании преступлений, связанных с протестной активностью, а также о принимаемых мерах по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершенных с использованием компьютерных систем и интернета.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.