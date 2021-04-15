Вучич заявил, что в Сербии ожидают визита Путина до конца года

БЕЛГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Сербии надеются, что визит в Белград президента России Владимира Путина состоится до конца года. Об этом заявил в четверг журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Мы ожидаем президента Путина до конца года. Это наша договоренность, достигнутая ранее. Мы надеемся на это. Мы также ожидаем подтверждение визита председателя Си Цзиньпина, но все зависит от коронавируса", - сказал сербский лидер.

Вучич также сообщил, что ему вскоре предстоит визит в Брюссель. В связи с этим он отметил, что не намерен слушать недовольство представителей ЕС отношениями Белграда с Москвой и Пекином. "Мы будем беречь добрые отношения и с Россией, и с Китаем, потому что это показало себя как хорошая политика, которая приносит результаты. И мы ее продолжим",

Вучич сообщил, что рассматривается возможность освящения главной сербской святыни - храма св. Саввы в присутствии президента Путина. "Они [Россия] предоставили немалые средства [на храм]. Отношения с Россией важны", - заключил Вучич.

Ранее планировалось, что в ходе визита в Сербию президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года российский лидер примет участие в церемонии открытия храма. Однако из-за сложной эпидемической ситуации визит был отменен.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что сроки визита Путина в республику будут согласованы очень быстро, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

История храма

Храм Святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры - 91 на 81 м, а площадь - 7 570 кв.м, диаметр купола составляет 35 м, а высота - 65 м. Храм был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.

По поручению президента России Владимира Путина с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Мозаичное убранство храма было выполнено российскими мастерами в срок. В настоящий момент другие строительные работы в храме находятся на завершающей стадии.