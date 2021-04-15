Председатель ПАСЕ указал на необходимость координации в вопросе вакцинации

"Очень много обсуждалась вакцинная политика. Важно отметить, что здесь необходима координация всех участвующих сторон, ведь это нужно для того, чтобы наши усилия не тратились впустую", - сказал он в четверг на международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

По словам председателя ПАСЕ, с начала национальных локдаунов и режимов самоизоляции ассамблея смогла организовать довольно внушительное количество международных встреч, обменов взглядами, слушаний, вебинаров и даже наблюдательных миссий по вопросам борьбы с пандемией. "ПАСЕ вместе с 47 национальными парламентами работала над предоставлением практических инструментов и теоретических консультаций тем членам СЕ, которым они требовались. Мы помогали государствам понять, какие меры необходимо принять для того, чтобы бороться с пандемией, при этом продолжая обеспечивать права и свободы человека", - добавил он.

Дамс отметил, что год назад вместе с председателями ПА НАТО и ПА ОБСЕ выпустил совместное заявление о роли парламентов во времена пандемии. "Мы заявили о важности координации усилий парламентов на международном и национальном уровнях", - указал он.

"Считаем, что обмен опытом делает нас сильнее и умнее. Намерены продолжать в том же духе. Это именно то, что позволит нам справиться со всеми сложностями", - добавил он.