Зеленский назвал контролируемой обстановку в Донбассе

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обстановка в Донбассе остается в настоящее время контролируемой. Подводя в прямом эфире телеканала "Украина-24" итоги состоявшегося в четверг заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), он отметил, что "первый вопрос был самым главным и самым приоритетным - это вопрос Донбасса".

По словам президента, он рассматривался в закрытом режиме. "Детали я не могу рассказать, но ситуация в Донбассе сегодня контролируемая", - добавил Зеленский.

"Мы пониманием, что в СМИ есть много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генштаба или офиса президента Украины, - продолжал он. - Но некоторые детали я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также после нашей тет-а-тет встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель".

По словам президента Украины, это будет "важная подготовительная встреча ко встрече в "нормандском формате".

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила, что 16 апреля на переговорах в Париже Зеленский намерен поднять вопросы о ситуации в Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи границ с Украиной.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франции и ФРГ следует прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий по боевой подготовке, которые проводятся на территории России.

По ее словам, Парижу и Берлину следует сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнению минских соглашений.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон появились убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.