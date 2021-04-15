Власти Ливии готовы повысить уровень диппредставительства в Москве до уровня посла

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ливия надеется на возвращение в страну посла РФ и готова сама повысить уровень дипломатического представительства в Москве до соответствующего уровня. Об этом заявил в четверг премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что МИД России примет решение о возвращении в Ливию посла и о возобновлении деятельности посольства. Мы со своей стороны также готовы повысить уровень дипломатического представительства в Москве до посла", - сказал он.

2 октября 2013 года посольство РФ в Триполи подверглось нападению. Нападавшим удалось прорваться на территорию диппредставительства, позже они были вытеснены за его пределы ливийскими армейскими подразделениями. В результате нападения никто из россиян не пострадал. Власти Ливии тогда признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов, после чего было принято решение об их эвакуации. В 2020 году Лавров сообщил, что Россия приняла решение о возобновлении работы посольства.