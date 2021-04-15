Премьер Ливии заявил, что власти страны ставят приоритетной целью вывод иностранных войск

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Ливии считает своей первоочередной целью добиться вывода иностранных войск, незаконно находящихся на территории страны. Об этом заявил в четверг премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Прежде всего, сейчас Ливия на грани распада, развала. Поэтому наша первая цель - обеспечить единство, стабильность, безопасность и развитие нашей страны. Первая цель Правительства национального единства - обеспечить вывод иностранных войск, незаконно находящихся на территории Ливии", - сказал он.

Ливия хочет возобновить работу с российскими компаниями по контрактам, заключенным до 2011 года, добавил Абдель Хамид Дбейба. По его словам, правительство призывает российские компании, в том числе газовые, возобновить деятельность в этой стране. "Через вас мы обращаемся ко всем российским компаниям, которые работали в нашей стране, с призывом вернуться, в частности, к компаниям, которые работали в газовой сфере", - сказал он.