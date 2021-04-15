СМИ: Турция готова продавать свои БПЛА всем странам, не делая различий

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Турция готова продавать свое вооружение и БПЛА всем странам, в том числе и России, не делая выбора между покупателями. Об этом со ссылкой на неназванный диписточник в четверг сообщила газета Türkiye.

Источник отметил, что Анкара "может осуществить продажу после переговоров и по достижении взаимоприемлемых условий". "Мы не та страна, которая делает преференции каким-то отдельным странам. Наши БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны. Кто хочет купить, мы тому продадим", - сказал он.

Этот комментарий последовал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 12 апреля "настоятельно рекомендовал всем ответственным странам, и Турция одна из них, проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима" и "предостерег их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения".

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.