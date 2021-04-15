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Зеленский предложил разработать законопроект, чтобы ограничить влияние олигархов в стране

По словам украинского лидера, документ будет регулировать, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов"

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать законопроект о статусе олигархов, который позволит резко сократить их влияние в стране.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) и офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, - рассказал он в видеобращении на своей странице в Facebook. - Такого у нас на Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране".

По его словам, законопроект будет регулировать, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов". "Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную раду - это, как мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", - добавил он.

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