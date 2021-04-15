Белый дом считает, что Россия должна объяснить ситуацию с выплатами боевикам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Американская сторона полагает, что Москва должна объяснить Вашингтону утверждения о приписываемой РФ причастности к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат. Такое мнение в четверг на регулярном брифинге выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, считает ли Белый дом, что именно Россия причастна к выплатам боевикам, учитывая, что американские спецслужбы ранее заявляли, что не до конца уверены в этих данных. "Мы решили, что сообщения об этом - это уже достаточное основание для беспокойства, и мы хотели, чтобы наше разведсообщество изучило эти сообщения в рамках общей оценки [политики в отношении России]", - ответила пресс-секретарь американского президента.

По ее словам, несмотря на то, что спецслужбы имеют "от низкой до средней степени" уверенность в правильности этих выводов, США "не будут стоять в стороне и принимать как должное то, что их военнослужащие становятся целями для кого бы то ни было, в том числе лиц, действующих от лица иностранных государств". "Эта информация на самом деле возлагает на Россию и российское правительство обязанность объяснить их участие в этом", - считает Псаки.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге, посвященном новым рестрикциям со стороны Вашингтона в отношении Москвы, заявил, что в администрации США не до конца уверены в данных по России и талибам. По его словам, американские "спецслужбы имеют уверенность от низкой до средней степени в [правильности] этих выводов, поскольку это основано на перехваченных данных и связано со сложностями оперативной обстановки в Афганистане".

По его утверждению, "заключения основаны на информации и свидетельствах о связи между преступными элементами в Афганистане и представителями российского правительства". Вашингтон, как отметил чиновник, не приемлет подобных угроз американским военнослужащим.

Меры со стороны США

Согласно обнародованным в четверг документам Белого дома, США приняли решение принять меры в отношении России по "дипломатическим, военным и разведывательным каналам" в связи с утверждениями о причастности Москвы к выплатам вознаграждений боевикам в Афганистане за убийства американских солдат.

Россия ранее категорически отвергала предположения о возможной причастности к выплате денежных вознаграждений афганским боевикам за нападения на военнослужащих западной коалиции.

Бывший президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, летом 2020 года заявил, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.