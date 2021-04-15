Армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апреля. /ТАСС/. Палестинские радикалы запустили в четверг одну ракету из сектора Газа по израильской территории, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе Сдерот и прилегающих районах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщения о срабатывании сирен ПВО в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа, сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении военных. По данным государственной израильской радиостанции Kan, снаряд разорвался в незаселенной местности. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что "в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах прозвучали сирены воздушной тревоги".

В четверг израильтяне отмечают День независимости и 73-ю годовщину образования еврейского государства. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному обстрелу 23 марта в день досрочных парламентских выборов в стране. Ракета тогда упала в незаселенной местности в пустыне Негев, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.