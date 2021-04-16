СМИ: Байден может выдвинуть дипломата Николаса Бернса на должность посла США в КНР

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, скорее всего, выдвинет на должность американского посла в КНР бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Николаса Бернса. Об этом сообщает в четверг новостной портал Axios.

По его данным, Бернс в настоящий момент находится на заключительном этапе отбора, окончательное решение по его кандидатуре пока не принято. Однако, как полагает Axios, о выдвижении на пост главы дипмиссии США в Китае именно Бернса может быть объявлено в ближайшие недели. "Отправив его в Пекин, Байден показал бы, что отдает предпочтение опытному дипломату, а не влиятельному политику", отмечает Axios. Среди других претендентов на должность посла в КНР администрация США рассматривала экс-представителя США на торговых переговорах (с 1996 по 2001 год) Шарлен Баршефски.

Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он являлся послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.

Сейчас дипмиссию в Пекине возглавляет временный поверенный в делах США в Китае Роберт Форден. Он приступил к исполнению своих обязанностей 5 октября 2020 года после того, как американский посол Терри Бранстед объявил об уходе с этого поста.