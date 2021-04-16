Парламенту Молдавии предложат обсудить обвинение в узурпации власти Конституционным судом

КИШИНЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит парламенту обвинить в узурпации власти Конституционный суд (КС), который в четверг разрешил президенту страны Майе Санду распустить нынешний состав законодательного органа. Такое решение было принято в пятницу на заседании парламентской фракции ПСРМ, написал в своем Telegram-канале лидер этой политической силы Игорь Додон.

"ПСРМ выдвинет проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребует их отставки", - сообщил Додон.

Согласно действующей процедуре, законодательные инициативы, обязательные для обсуждения депутатами, в парламент Молдавии могут вносить фракции, располагающие от одной трети более мандатами. В действующем созыву у ПСРМ 37 мест, что дает им возможность вносить свои предложения.

Додон добавил, что "КС своим решением от 15 апреля дискредитировал правовое государство в стране, пошел по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле [бежавшего из страны олигарха Владимира] Плахотнюка 2019 года". Лидер социалистов заявил, что парламент должен дать соответствующую оценку действиям судей КС.

В четверг Конституционный суд констатировал наличие условий, оправдывающих роспуск парламента, в связи с тем, что депутаты дважды не смогли утвердить правительство. Это решение КС дает право президенту назначить досрочные выборы в парламент. При этом часть депутатов, сформировавшие большинство, - социалисты и партия "Шор" отмечают, что они готовы утвердить на посту премьера кандидатуру нынешнего посла республики в России Владимира Головатюка. Они настаивают, что президент искусственно спровоцировала политический кризис, выдвигая на пост премьера неприемлемые кандидатуры, чтобы получить право распустить парламент.

Санду заявила о необходимости роспуска парламента практически с момента своей инаугурации в конце 2020 года. В действующем составе учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мандатов из 101. Социалисты и поддерживающие их фракции предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить полномочное правительство, которое справится с пандемическим и экономическим кризисом.