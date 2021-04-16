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Норвегия и США подписали дополнительное соглашение об оборонном сотрудничестве

Документ регулирует нахождение американских военных на норвежской территории, рассказала глава норвежского МИД

ХЕЛЬСИНКИ, 16 апреля. /ТАСС/. Норвегия подписала с США дополнительное соглашение об оборонном сотрудничестве, документ регулирует нахождение американских военных на норвежской территории. Об этом сообщила в пятницу глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Правительство удовлетворено тем, что мы договорились с США о заключении этого соглашения. На практике оно означает, что мы способствуем проведению совместных учений и что США еще лучше смогут поддержать Норвегию в случае кризиса или войны. Это важно для безопасности Норвегии и ее интересов", - сказала она.

Согласно тексту соглашения, в Норвегии будет определено четыре зоны "для развития практического оборонного сотрудничества", которые будут использоваться Норвегией, США и другими союзниками.

"Американцы смогут инвестировать в инфраструктуру в этих местах. Строения и другая инфраструктура, которую там в будущем создадут США, будут собственностью Норвегии с правом их использования американской стороной", - уточнило норвежское правительство.

Сёрейде дала понять, что речь не идет о создании отдельных американских баз. По ее словам, разрешать "создание баз иностранных сил в Норвегии в мирное время не будет являться актуальным".

Перед вступлением соглашения в силу его должен будет одобрить норвежский парламент.

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