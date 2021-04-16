Украина попросила США увеличить число инструкторов, обучающих украинских военных

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Украина обратилась к США с просьбой увеличить контингент американских инструкторов, которые проводит обучение украинских военнослужащих. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместном брифинге с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, трансляцию которого вел украинский телеканал "Дом" в Facebook.

"Мы просим и будем также прикладывать усилия, чтобы подобная миссия размещалась не только на Яворовском полигоне (военный полигон во Львовской области Украины - прим. ТАСС), но также и на других полигонах, чтобы мы расширили эту программу", - отметил глава правительства.

Шмыгаль считает, что опыт американцев очень полезен для Украины. "Это интересно и полезно для наших военных. Уверен, что это даст очередной толчок развитию наших вооруженных сил", - заявил он, добавив, что состоялась уже восьмая ротация американских инструкторов с 2015 года.

В свою очередь Квин уточнила, что количество инструкторов может быть увеличено, если возникнет такая необходимость. "160 военнослужащих американского контингента находятся тут на постоянной основе. И если, по нашим оценкам, потребности изменятся и нужно будет увеличивать [их число], мы будем этот вопрос рассматривать", - отметила она.

Ранее Украина с аналогичной просьбой обратилась к Канаде. 6 апреля в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения программы обучения Вооруженных сил Украины канадскими военными инструкторами в рамках тренировочной миссии UNIFIER.