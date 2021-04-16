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Эрдоган и Столтенберг обсудили по телефону "кризис между Россией и Украиной"

АНКАРА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели в пятницу телефонные переговоры. Об этом сообщила журналистам канцелярия турецкого лидера.

"Стороны обсудили региональные темы, в первую очередь кризис в отношениях между Россией и Украиной, а также ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, Ливию и Афганистан, - отмечается в коммюнике. - Президент Эрдоган сообщил, что верит в необходимость урегулирования кризиса между Россией и Украиной путем диалога с учетом территориальной целостности Украины и Минских соглашений".

Теги
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, Йенс
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