Белый дом: изменение политики США в отношении Кубы не входит в приоритеты Байдена

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не считает своим приоритетом изменение политики страны в отношении Кубы. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Изменение политики в отношении Кубы или дополнительные шаги [в этой связи] в настоящее время не входят в число первостепенных приоритетов внешней политики президента", - отметила она.

"Наша политика в отношении Кубы строится на двух принципах. Поддержка демократии и прав человека будет в центре наших усилий посредством предоставления кубинскому народу возможности самостоятельно определять свое будущее. И, во-вторых, наша вера в то, что американцы, особенно американцы кубинского происхождения, являются лучшими послами свободы и процветания", - считает пресс-секретарь. Ее попросили прокомментировать информацию, согласно которой первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро намерен покинуть этот пост.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.