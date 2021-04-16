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Кризис на Украине

Макрон указал, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована только политическим путем

Президент Франции заявил о готовности работать вместе с Украиной и Германией ради достижения этой цели

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Франция вместе с Германией и Украиной остается приверженной политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу на своей странице в Twitter по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"По ситуации в Донбассе вместе с Украиной и Германией мы готовы работать ради достижения политического урегулирования, которое является единственно возможным решением", - отметил он.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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